غانا تفرط في الفوز على موزمبيق وتقترب من وداع أمم أفريقيا 2023

فرط منتخب غانا في الصعود لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما تعادل 2 / 2 مع موزمبيق، مساء الاثنين في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل مصر مع الرأس الأخضر بالنتيجة ذاتها.

وبقي منتخب مصر في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة أمام منتخبي غانا وموزمبيق، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، فيما بقي منتخب الرأس الأخضر، الذي صعد رسميا للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وأصبح منتخب غانا، الفائز باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982 قريبا للغاية من وداع المسابقة من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي، حيث باتت حظوظه صعبة للغاية في الصعود للدور المقبل عبر أفضل ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وعلى ملعب (الحسن واتارا)، أحرز جوردان أيو هدفي منتخب غانا في الدقيقتين 15 و70 على الترتيب من ركلتي جزاء، قبل أن ينتفض منتخب موزمبيق في اللحظات الأخيرة، ويحرز هدفين بواسطة جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لينقذ منتخب موزمبيق نظيره المصري ويهديه بطاقة الصعود لدور الـ16، بعدما حرم منتخب غانا من التقدم للوصافة.

وكان منتخب غانا سيصل إلى 4 نقاط حال فوزه على موزمبيق، ليتفوق بفارق نقطة على مصر، لكنه بات الآن في المركز الثالث حاليا بفارق الأهداف أمام موزمبيق (متذيلة الترتيب) المتساوية معه في نفس الرصيد.

وبدأت مباراة غانا وموزمبيق باستحواذ على الكرة من جانب المنتخب الغاني، الذي ترجم سيطرته المبكرة بحصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 13، عقب تعرض جوزيف بانتسل للإعاقة داخل منطقة جزاء موزمبيق من جانب ناناني لاعب المنتخب الموزمبيقي.

ونفذ جوردان أيو الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار إيفان أوروبال، حارس مرمى موزمبيق، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تسكن شباكه.

هدأ إيقاع المباراة عقب الهدف الغاني، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يكسر ويتينيس جواو هذا الهدوء، بعدما سدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41، لكن الكرة أخطأت المرمى.

وكاد محمد قدوس أن يضاعف النتيجة للمنتخب الغاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما أطلق قذيفة من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب (النجوم السوداء) 1 / صفر على موزمبيق.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب منتخب موزمبيق، وسدد برونو لانجا من على حدود المنطقة في الدقيقة 50، أبعدها ريتشارد أوفوري، حارس مرمى منتخب غانا.

وأطلق جيني كاتامو تسديدة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 53 ارتطمت بمدافع غانا ومرت لركلة ركنية لموزمبيق لم تسفر عن شيء.

ورغم الضغط الموزمبيقي، حصل منتخب غانا على ركلة جزاء أخرى، بعدما لمست الكرة يد رينيلدو ماندافا، لاعب موزمبيق، داخل المنطقة.

وسدد أيو ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة داخل الشباك على يمين الحارس الموزمبيقي، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، مسجلا الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 70.

هدأ إيقاع المنتخب الغاني بعد اطمئنانه على تحقيق الفوز، ليمنح الفرصة لمنتخب موزمبيق في شن عدة هجمات مؤثرة.

وحصل منتخب موزمبيق على ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعدما لمست الكرة يد أندريه أيو نجم منتخب غانا داخل المنطقة، ليسجل منها جيني كاتامو الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.

ولم تمر سوى 3 دقائق، حتى أضاف رينيلدو ماندافا هدف التعادل لموزمبيق، بعدما تابع ركلة ركنية من الناحية اليسرى، نفذت عرضية، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة على يسار أوفوري، وتسكن الشباك، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا تعادل المنتخبين 2 / 2.