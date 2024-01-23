وزيرا خارجية روسيا وتركيا يدعوان إلى التنسيق بشأن منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا مجددا، خلال اجتماعهما الذي عقداه على هامش الأمم المتحدة، على ضرورة تنسيق الخطوات لحل القضايا الحادة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.



وقالت الوزارة "لقد تبادل الجانبان الآراء حول عدد من القضايا الدولية. وأكد الجانبان مجددا على ضرورة تنسيق خطوات بلدينا في سبيل إيجاد حلول مقبولة للطرفين للمشاكل الإقليمية الحادة، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، وفي سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك في منطقة البحر الأسود وفي منطقة جنوب القوقاز"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



كما أعلنت الوزارة أن الوزيرين "تطرقا إلى تنفيذ المشاريع الروسية التركية الرئيسية في مجال الطاقة وناقشا جدول الاتصالات الثنائية المقبلة".



وقالت الوزارة "لقد أجرى الجانبان مراجعة جوهرية للقضايا الجارية المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي".



وأضافت الوزارة "أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك في سبيل تعزيز وتوسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة".