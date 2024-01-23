علق الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، على البيان المصري للرد على الادعاءات الاسرائيلية حول مزاعم مصر تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، «إن مصر لا تهدد، ولم تهدد أحداً من قبل -حتى أعدائها إذا وقعت معهم معاهدات سلام- بل هو تحذير واضح، أما وصف هؤلاء بأنهم قادة متطرفون، سبقنا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزراء خارجية الاتحاد الأوربي».

ووصف التصريحات الإسرائيلية بها الصدد؛ بأنها «اختراق» لمعاهدة السلام والبروتوكولات الأمنية الموقعة، قائلا: «وجب على مصر التحذير علنا، كما يجب على إسرائيل أن تضع التحذيرات في اعتباراتها، وأن تزيح المتطرفين من صناعة القرار، هؤلاء المتطرفون خطر شديد ليس على المنطقة أو الفلسطينيين، بل على الإسرائيليين أنفسهم».

وأكدت هيئة الاستعلامات المصرية في بيان صدر الإثنين، أن ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهريب مصر الأسلحة عبر شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، «لغو فارغ.. ومثير للسخرية».

وأوضح البيان أن «الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل، هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وأن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع مصر».

وأكد أن «هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، وبحثها عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخرا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».