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غارة إسرائيلية تستهدف حاوية شحن في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:38 ص

قصفت مسيرة إسرائيلية حاوية شحن في جنوب لبنان بصاروخين، اليوم الثلاثاء.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" البنانية، "أغارت صباح اليوم، مسيّرة معادية بصاروخين، حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني"، مشيرة إلى أن "مدفعية العدو استهدفت الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا)".

ولفتت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن ليلا ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل".

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا ‏‏بالأسلحة الصاروخية وتحقيق فيه إصابات مباشرة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


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