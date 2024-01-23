نتنياهو: المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بأن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة "ستستغرق ستة أشهر"، مشيرة إلى أنه أوضح أن "الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى ينهي الجيش المرحلة الثالثة من الحرب التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله للوزراء في اجتماع، أمس: "كما قلنا مسبقا، إن الجزء الجوي سيستمر ثلاثة أسابيع وهكذا كان، وكما قلنا أن الجزء الثاني من المناورة الضخمة سيستمر ثلاثة أشهر وهكذا كان، وهكذا نقول إن الجزء الثالث من "تثبيت السيطرة والتطهير" سيستمر ستة أشهر"، على حد تعبيره.

وذكرت هيئة البث أن "الجيش قام بتخفيض عدد الجنود في غزة، من خلال تسريح جنود احتياط وإخراج الجنود بشكل منتظم للتجديد والاستعداد للقتال بشكل مركز."

وأضافت: "أما المرحلة الثالثة فمن المتوقع أن تشمل إنهاء المناورات البرية، وتخفيض القوات، وتسريح جنود الاحتياط، والانتقال إلى الغارات المستهدفة".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم في المرحلة الثالثة إنشاء ما يشبه المنطقة الأمنية في قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 8 يناير، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن القوات الإسرائيلية ستتحوّل مما أسماه "مرحلة المناورة المكثفة في الحرب"، إلى "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة"، دون تحديد موعد البدء بذلك، أو تفاصيل عن هذه العمليات.

لكنه حذّر من أن "الفصل التالي من الحرب سيستمر لفترة أطول".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من "القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود".