قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه أيا كان ما يبدو عليه شكل غزة بعد الحرب "فلا يمكن أن يشمل قادة (حركة) حماس، مؤكداً أنهم لا يريدون تقليص أراضي غزة "بأي شكل".

وفيما يتعلق بصفة إطلاق سراح المحتجزين، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن كيربي، اليوم الثلاثاء، قوله إنهم يجرون مباحثات بشأن الإفراج عن المحتجزين، موضحاً أنهم يدعمون "هدنة لفترة أطول لإخراج المحتجزين، و"لا يمكننا تأكيد ما تناولته تقارير صحفية بشأن المدة".

وأضاف كيربي أن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى المنطقة تستهدف التركيز على التوصل لاتفاق آخر بشأن المحتجزين وهدنة إنسانية، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن ماكجورك سيبحث قضايا أخرى أيضاً، من بينها الحصول على تقييم لعمليات الجيش الإسرائيلي وحماية المدنيين.