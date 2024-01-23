تراجع أسعار الذهب العالمية في مستهل أسبوع التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الاثنين في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على ارتفاعه، مع انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة للتكهن بطبيعة القرارات المنتظرة من البنوك المركزية الرئيسية بشأن السياسة النقدية.

في الوقت نفسه فإن انخفاض العائد على السندات وارتفاع سعر الدولار والتوترات الجيوسياسية حدت من تراجع المعدن الأصفر.

وتحرك مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في نطاق ضيق للغاية، ورتفع لوقت قصير إلى 33ر103 نقطة مسجلا مكسب بسيط.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر7 دولارا إلى 20ر2022 دولارا للأوقية تسليم فبراير المقبل، كما تراجع سعر الفضة بمقدار 415ر0 دولار إلى 296ر22 دولارا للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0230ر0 دولارا إلى 7635ر3 دولارا للرطل تسليم مارس المقبل.

يأتي ذلك في حين تترقب الأسواق إعلان بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء قراره بشأن السياسه النقدية، حيث من المتوقع الإبقاء عليها دون تغيير، وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث تتوقع الأسواق الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها المرتفع القياسي.

كما سيعلن بنك كندا المركزي وبنك النرويج المركزي قرارات السياسة النقدية خلال الأسبوع الحالي.