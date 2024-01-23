صحة غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، إنه لا إمكانية لدخول سيارات الإسعاف لمجمع ناصر ومستشفى الأمل بخان يونس.



وأشار متحدث صحة غزة، إلى أن كثافة النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر للمستشفى الميداني الأردني.



وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحة غزة، إن مباني مجمع ناصر الطبي (جنوبي القطاع) تتعرض للشظايا، مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر.



وصرح القدرة، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.



وأضاف: «نطالب بالتدخل العاجل لحماية مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتسهيل حركة سيارات الإسعاف منها وإليها».



وسبق أن أعلنت صحة غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي بعد مرور 109 أيام.



وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 جريحًا منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.