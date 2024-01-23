حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية ردا على الاغتيالات في لبنان وسوريا

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية؛ رداً على الاغتيالات في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة.

وقال الحزب في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، :"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان: "اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعضها بنجاح".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع أضرار طفيفة في البنية التحتية بالقاعدة.

وذكرت مصادر لبنانية أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إسرائيل ردت على إطلاق حزب الله للصواريخ بقصف عدد من القرى اللبنانية الحدودية.

وسقطت عدة قذائف على ضواحي قرى يارين والظهيرة وعلما الشعب محدثة أضرارا مادية.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" أفادت بأن "مسيرة معادية أغارت بصاروخين حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني"، مشيرة إلى أن "مدفعية العدو استهدفت الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا)".

ولفتت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليلا ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل".

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا ‏‏بالأسلحة الصاروخية وتحقيق فيه إصابات مباشرة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.