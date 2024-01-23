قررت نيابة شرق القاهرة حبس عامل رخام 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي بالضرب وتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في المطرية.

وذكرت التحريات الأولية في الواقعة أن المتهم دائم التعدي على ابنته البالغة من العمر 13 عاما، ويوم الواقعة مارس عليها وصلة تعذيب وألقى بها من شرفة الشقة الخاصة به بمنطقة المطرية، وادعى أنها سقطت أثناء تواجدها بالشرفة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 13، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المطرية لفحص الواقعة، وبسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب.

وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات.