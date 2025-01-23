نيجريا تطالب بمقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي

دعا وزير الخارجية السفير يوسف توغار إلى منح أفريقيا العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً ملاءمة نيجيريا لتمثيل القارة في الهيئة العالمية.

وقال توغار، خلال حلقة نقاشية، حول موضوع "الزخم الأفريقي"، في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن "ما يقرب من 60% من قرارات المجلس تناولت قضايا تؤثر على القارة، ومع ذلك لم يكن لأفريقيا مقعد دائم"- حسب صحيفية فانغارد النيجرية.

وأوضح وزير الخارجية النيجري أن العديد من قرارات المجلس، مثل قانون إزالة الغابات الذي يحظر شراء السلع من الأراضي التي أزيلت منها الغابات في أفريقيا، لها عواقب سلبية على القارة، منتقداً الفشل في محاسبة الشركات التي تساهم في إزالة الغابات في أفريقيا.

وشارك في الندوة التي ناقشت دور أفريقيا في الحوكمة العالمية وأهمية القمة الأولى لمجموعة العشرين في عام 2025، والتي ستقام في جنوب أفريقيا، محمد نفطي، وزير خارجية تونس، وتيريز فاغنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وماتيا كاسايجا، وزير المالية الأوغندي.

وعن الدور النيجيري في القضايا الافريقية أكد توغار، أن قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وفرت فرصة للدفاع عن ضم نيجيريا كعضو، لافتاً إلى مشاركة بلاده في نضال جنوب أفريقيا من أجل التحرير، وما قدمته نيجريا في التنمية الأفريقية من خلال مبادرات مثل فيلق المساعدات الفنية، الذي أرسل متطوعين محترفين إلى جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وأشار توغار إلى دور بلاده في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يدعم قضيتها في تمثيلها على الساحة العالمية.