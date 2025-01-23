أوامر إجلاء وتحذيرات من اندلاع حريق لأكثر من 50 ألف شخص في كاليفورنيا

أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء أو تحذيرات من اندلاع حريق لأكثر من 50 ألف شخص في شمال لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق "هيوز" في وقت متأخر من الصباح، وخلال ست ساعات فقط، التهم أكثر من 15 ميلا مربعا (39 كيلومترا مربعا) من الأشجار والأعشاب الكثيفة بالقرب من بحيرة كاستايك، وهي وجهة ترفيهية شهيرة على بعد حوالي 64 كيلومترا من حريقي "إيتون" و"باليسيدز" المدمرين اللذين مازالا مشتعلين منذ ثلاثة أسابيع.

ورغم أن المنطقة كانت تحت تحذير من "العلم الأحمر" بسبب خطورة اندلاع الحرائق، فإن سرعة الرياح أقل من تلك التي ساعدت على انتشار الحرائق السابقة، مما أتاح للطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق فرصة إسقاط عشرات الآلاف من الجالونات من مثبطات الحريق.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، أنتوني مارون، في تصريح مساء الأربعاء: "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تماما عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوما".

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.