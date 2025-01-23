مرموش يشارك في تدريبات السيتي لأول مرة

شارك عمر مرموش، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في تدريبات السيتيزنز مساء اليوم الخميس.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الخميس عن تعاقده بشكل رسمي مع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتواجد عمر مرموش في تدريبات مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم، في مقر تدريبات الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية للسيتيزنز، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

ويواجه نادي مانشستر سيتي فريق تشيلسي مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.