السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان مواصلة العمل المشترك تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكرى

• مصر والصومال توقع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات

• السيسي: مشاركتنا في البعثة الاتحاد الأفريقي تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.

كما عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماعات، قال خلال الرئيس السيسي، إن زيارة الرئيس الصومالي تؤكد على الروابط والعلاقات الوطيدة بين بلدينا وشعبينا، التى تعود إلى زمن بعيد، فى وقت شهدت فيه العلاقات بين مصر والصومال تطورا كبيرا حيث يعد لقاؤنا اليوم، رابع لقاء يجمعنا منذ يناير 2024، لتلبية المصالح المشتركة لدى شعبينا الشقيقين.

وأشار السيسي إلى أنه تم مباحثات حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما فى ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الإفريقى، وأمن البحر الأحمر حيث توافقنا على ضرورة تكثيف الجهود، للحفاظ على السلم والأمن فى تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمى.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ما مثلته "قمة أسمرة"، بين مصر والصومال وإريتريا، التى عقدت فى 10 أكتوبر 2024، من نقلة نوعية فى العلاقات والتنسيق بين بلداننا حيث شهدت المباحثات، سبل تعزيز التنسيق فى الموضوعات الإقليمية، فى إطار الحرص على دعم الصومال الشقيق، كركيزة أساسية فى استقرار منطقة القرن الإفريقى، واتفقنا على أهمية عقد قمة ثلاثية ثانية، لتعزيز هذه الشراكة.

ولفت إلى أن اللقاء تناول مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ناقشنا التقدم المحرز فى المجال الاقتصادى، بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشيو، واتفقا على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، وتدعيم علاقاتنا الثنائية خلال الفترة المقبلة، بإجراءات إضافية ومحددة، فى مجالات الصحة، والتعاون القضائى، وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وفيما يخص المجال العسكرى، أكد السيسي، على مواصلة العمل المشترك، تفعيلا لبروتوكول التعاون العسكرى، الموقع بين البلدين بالقاهرة، فى أغسطس 2024، بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وفى هذا الإطار، قال السيسي، إنه تم مناقشة مشاركة القوات المصرية، فى بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة فى الصومال، مشددا على عن مشاركة في هذه البعثة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولا تهدف إلى تهديد أي دول، حيث أن المشاركة إيجابية، فعلي مدار أكثر من ٣٠ عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال، وتهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال.

ونوه السيسي إلى أن اليوم تم إطلاق عهد جديد من التعاون العميق، حيث وقع الرئيس "حسن شيخ محمود"، إعلانا سياسيا مشتركاً، لترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يشمله ذلك من محاور سياسية، وعسكرية، وثقافية، واقتصادية أخرى، لافتا إلى أن الإعلان يقضي بإجراء مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة، لمتابعة مجمل تطورات العلاقات بين بلدينا، واستشراف إجراءات تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

كما شهد الزعيمان مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتى الخارجية فى مجال التدريب الدبلوماسى، فضلا عن اتفاق تبادل الإعفاء من تأشيرات الدخول، لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية من بلدينا، بما يعزز من آليات المشاورات والتنسيق السياسى، بين مصر والصومال.



واختتم الرئيس السيسي، كلمته بأن مصر ستظل دائما، داعمة لإخواننا فى الصومال، وسنعمل معا لتحقيق المزيد من الإنجازات، واستقرار بلدكم الشقيق "جزء لا يتجزأ من أمننا القومى".