قال القيادي في حركة حماس زهار جبارين، اليوم الخميس، إن الحركة ستسلم غدا قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم السبت ضمن الخطوة الثانية من صفقة التبادل.

وأضاف جبارين: "سنسلم غدا أسماء 4 أسرى لدى المقاومة حسب الاتفاق، لكي يسلموا أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. غدا نسلم الأسماء وبعد غد يكون التنفيذ".

وأوضحت وكالة "معا" الفسطينية، أنه من المتوقع أن تتم يوم السبت، الخطوة الثانية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي سيتم فيها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بينهم أسماء كبيرة مقابل أربعة محتجزين إسرائيليين.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر خلال يوم السبت، ومن هناك إلى جيش الاحتلال.

وكجزء من صفقة التبادل، ستطلق إسرائيل سراح حوالي 180 أسيرًا فلسطينيًا، بما في ذلك الذين تسميهم إسرائيل "الملطخة أيديهم بالدماء"، وسيتم إبعاد بعضهم إلى دولة ثالثة وليس إلى غزة والضفة الغربية.

وبحسب الخطة، سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل أسيرة إسرائيلية وحوالي 50 لكل جندية.