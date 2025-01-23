الكرملين يرد بهدوء على تهديدات ترامب بفرض عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا

ردت موسكو، بهدوء اليوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات من أجل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على تصريح ترامب بأنه سيفرض ضرائب ورسوما جمركية وعقوبات باهظة إذا لم تنه موسكو الحرب على أوكرانيا: "لا نرى أي شيء جديد بشكل خاص هنا".

وكان بيسكوف، يشير إلى تعليق ترامب أمس الأربعاء، عندما قال في منشور: "سأقدم لروسيا التي ينهار اقتصادها، وللرئيس بوتين خدمة جليلة للغاية. احسموا الأمر الآن، وأوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن يزداد الأمر إلا سوءا".

وقال ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، التي شارك في تأسيسها: "إذا لم نتوصل "لاتفاق"، وقريبا، فلن يكون لدي خيار آخر سوى فرض ضرائب ورسوم وعقوبات باهظة على أي شيء تبيعه روسيا إلى الولايات المتحدة، والعديد من الدول المشاركة الأخرى. دعونا ننهي هذه الحرب، التي لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!".

وقال بيسكوف، إن الاقتصاد الروسي يتطور بشكل مستقر على الرغم من بعض المشاكل.

وأشار إلى أن روسيا تتابع الخطاب في واشنطن عن كثب، لكنها تظل مستعدة لحوار محترم.

وقال ترامب، الذي تولى منصبه الاثنين الماضي، إنه على استعداد للتحدث مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إنهاء الصراع.

وتعتمد أوكرانيا، بشكل كبير على الدعم الغربي في محاولتها صد الحرب، وخاصة إمدادات الأسلحة الضخمة من واشنطن.