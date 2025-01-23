الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف التصعيد في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الخميس، رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة ومدنها، وبما يضمن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنع تفجر الأوضاع ويمنع تهديد أمن المنطقة برمتها.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،… pic.twitter.com/9Xf3TloDNa — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 23, 2025

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.