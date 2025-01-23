وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تجاوز لبنان لأزماته وتطبيق القرار 1701

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، في قصر بعبدا الرئاسي، عن أهمية الإصلاحات في سبيل تجاوز لبنان لأزماته. وأكّد أهمية تطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة .

وقال الوزير بن فرحان:بحثت مع الرئيس عون مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة وأكدت له باستمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه ، وأعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها في سبيل تجاوز لبنان لأزماته.

وتابع الوزير السعودي: تطرقت خلال حديثي مع الرئيس عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما شمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وأكّدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة .

وأضاف: ثقتنا كبيرة بقدرة الرئيس عون ورئيس وزرائه المكلف نواف سلام بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.

وأعلن أن المملكة تنظر بتفاؤل بمستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس عون بعد تنصيبه. وأن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.

وكان الوزير بن فرحان قد وصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم الخميس في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.