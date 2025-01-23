الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة السيب العماني بنصف نهائي البطولة العربية للطائرة

اختتم الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق السيب العماني، المقرر لها غدًا ‏الجمعة، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر.

وخلال المران استقبل محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في قطر، ياسر قمر رئيس الاتحاد ‏المصري للكرة الطائرة واللواء محمد فرج عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحرص قمر على توجيه رسالة دعم للاعبي للأهلي وهنأهم على ‏الوصول لنصف نهائي البطولة، كما تمنى لهم التأهل للمباراة النهائية‎.‎

المران أقيم داخل صالة نادي العربي، وخاض الفريق قبله جلسة تدريبات بدنية في الجيم الملحق بالصالة، وخلال المران حرص ‏فيرناندو مونوز المدير الفني للفريق على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، وطالبهم بضرورة التركيز وتفادي الأخطاء من أجل ‏بلوغ المباراة النهائية‎.‎

وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران ‏وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن ‏سعودي ومحمد عثمان‎.‎

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف ‏عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، ‏وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.‏