فون دير لاين: خطة إعادة إعمار أوكرانيا على وشك الانتهاء

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن خطة إعادة إعمار أوكرانيا، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تقترب من الاكتمال.

وفي تصريح لها عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا "على وشك التوصل إلى اتفاق.. بشأن إطار عمل موحد للإزدهار"، يحدد كيفية تعزيز ازدهار أوكرانيا فور التوصل إلى وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام.

وأضافت فون دير لاين: "نتحدث عن وثيقة واحدة تمثل الرؤية الجماعية للأوكرانيين والأمريكيين وأوروبا لمستقبل أوكرانيا ما بعد الحرب. وهي تستند... إلى تقييم الاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي، وتقترح استجابة مبنية على خمسة محاور رئيسية".

وأشارت فون دير لاين إلى أن الخطة تركز على رفع الإنتاجية من خلال إصلاحات داعمة للأعمال التجارية وتعزيز المنافسة في السوق، مع تسريع اندماج أوكرانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ولم تكشف عن تفاصيل بشأن التعهدات المالية المحتملة.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوكرانيا تسعى للحصول على التزام بتقديم 800 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى التي تلي وقف إطلاق النار.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كانت الخطة ستمنح أوكرانيا فرصة حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل انضمام بلاده في أقرب وقت ممكن من العام المقبل، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات.

ومن المقرر أن تصبح خطة الازدهار والنمو جزءا من مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى تسهيل تقديم أوكرانيا، إلى جانب ضمانات أمنية غربية، تنازلات لروسيا يرجح أن تكون ضرورية لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الروس والأوكرانيون مباشرة للمرة الأولى منذ فترة طويلة في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وتعتزم الولايات المتحدة المشاركة كوسيط في المحادثات التي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.