دلت قمة دافوس الأخيرة على تحول في المسلك الغربي تجاه أوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي شخصيا، الذي تلقى إشارة واضحة لا لبس فيها بتهميش نظام كييف.



أفادت بذلك صحيفة "أنتي ديبلوماتيكو" الإيطالية، وقالت: "تلقت كييف إشارة ضمنية بالتهميش: فقد تجنب الجانب الأمريكي تماما المفاوضات بشأن أوكرانيا، وتغير جدول أعمال المنتدى فجأة في الوقت الذي كان من المفترض أن تجري فيه مناقشات القضية الأوكرانية".



وكما أشار كاتب المقال، فقد تحققت هذه الإشارات في ذلك اليوم نفسه، إذ تم حذف البند الذي جاء زيلينسكي من أجله من برنامج القمة. وهكذا، تحولت قمة الأمس إلى كارثة هزت نظام كييف بأكمله.

وأضافت الصحيفة: "اختفت أوكرانيا تماما من جدول أعمال المنتدى. ولم يُعلن قط عن خطة التمويل الغربية البالغة 800 مليار دولار … قيل لزيلينسكي إن موقفه لم يعد يهم أحد … بالنسبة لأوكرانيا وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة".

يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في الفترة من 19 إلى 23 يناير. وبينما كانت أوكرانيا تُعتبر من أبرز المواضيع المطروحة في اجتماعات دافوس قبل انعقادها، أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن المنتدى شكّل في نهاية المطاف ضربة قوية لزيلينسكي.