اعتبر الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف أنه لن يحدث ميدان آخر في أوكرانيا إلا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك.



وقال بروزوروف لوكالة "تاس": "لو أخذتم قطيعا من الأغنام، وانتقيتم أكثرها نشاطا، وحولتموها إلى حراس، فلن تقوم ثورة أبدا. لقد تم بالفعل اختيار أكثرها نشاطا وتحويلها إلى حراس النظام. وهذا يشمل جهاز الأمن الأوكراني، والحرس الوطني، وقوات آزوف (المحظورة في روسيا والمصنفة كقوات إرهابية). لن يكون هناك ميدان. ولن يكون أي ميدان ممكنا إلا إذا حظي بدعم السفارة الأمريكية. وفي هذه الحالة، السفارة الأمريكية غير مهتمة بأي احتجاجات".

واعتبر أن إشراك أكثر شرائح المجتمع نشاطا في هياكل السلطة هو ما أدى إلى انخفاض احتمالية الاحتجاج.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية فإن عدد المواطنين الساخطين على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في تزايد. وذكرت الصحيفة أن عشرات السكان في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا تجمعوا أمام مبنى المجلس البلدي للاحتجاج على انقطاع الكهرباء. كما أفادت الصحيفة أن محتجين في مدينة موهيليف-بوديلسكي بمنطقة فينيتسا اعتدوا بالضرب على رئيس شركة الكهرباء المحلية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأوكراني. ودعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو في 9 يناير السكان إلى مغادرة العاصمة إن أمكن بسبب مشاكل التدفئة والكهرباء، مشيرا إلى أن نصف المباني السكنية كانت بدون تدفئة آنذاك.