كوريا الجنوبية تعلن رفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن اليوم الأحد أن بلاده سترفع درجة الحذر من فيروس كورونا الجديد إلى أعلى درجة، وستتخذ إجراءات فاعلة للوقاية من الفيروس، وذلك بعد إصابة نحو 500 مواطن بالفيروس، ووفاة 5 أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس مون جيه إن قوله "إن الإصابات بفيروس كورونا تشكل تحديا خطيرا"، مضيفا "أن الحكومة سوف تشدد إجراءات الاستجابة من خلال رفع مستوى الحذر إلى أعلى درجة".

وأكد جيه أن "الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة دون التقيد بأي قواعد"، مطالبا الجمهور بالامتناع عن المشاركة في الأحداث الجماعية في الوقت الحالي.

وأضاف أنه "على الرغم من أن الوضع خطير، فإنه يمكننا التغلب عليه، لدى الحكومة القدرة والثقة الكافية للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية"، مشددا أن الثقة والتعاون هما السبيل الأمثل لمكافحة الفيروس.

وقد أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية منذ ساعات ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 556 حالة.