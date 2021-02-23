وزير الدولة للإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته لمعرض «IDEX 2021» بأبو ظبي

يعود اليوم إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي "IDEX2021" والمقام بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي قد قام خلال مشاركته في فعاليات "IDEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض EDEX 2021 المقرر إقامته في مصر نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير "مرسي" أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2021" قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية وتسهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.