أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يصل 2635859 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 83842 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 31232 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس اليوم 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.