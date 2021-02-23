اليونان تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات بكورونا رغم الإغلاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحاول السلطات الصحية اليونانية معرفة سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد دخول البلاد في حالة إغلاق أكثر صرامة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن الإدارات الصحية سجلت 2147 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ1526 حالة تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة الزمنية قبل أسبوعين.

يشار إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من نصف الإصابات المسجلة حديثا في منطقة أثينا الكبرى، التي يقطنها 4 ملايين نسمة.

وتشير هذه الأرقام الجديدة إلى أنه من المرجح أن تقوم السلطات الصحية بتمديد إغلاق المناطق المتضررة بشدة مثل منطقة العاصمة لمدة أسبوع على الأقل.

وكانت الخطة الأصلية تدعو إلى رفع القيود يوم الأحد، 28 فبراير، والسماح على الأقل بإعادة فتح المتاجر مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة يوم الجمعة عندما يجتمع فريق العمل الطارئ في البلاد.