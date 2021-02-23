اتحاد جدة يسقط في فخ الخسارة أمام الفيصلي في الدوري السعودي

قلب فريق الفيصلي تأخره بهدف أمام مضيفه اتحاد جدة إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل القادسية مع الباطن 2/2 وضمك مع العين 1/1 وفوز الاتفاق على الفتح 3 / 2.

وتقدم اتحاد جدة بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 28 وتعادل الفيصلي بهدف سجله حمد فارس آل منصور، لاعب اتحاد جدة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73 ثم سجل جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 82 قبل أن يختتم ألكسندر ميركل أهداف الفيصلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد اتحاد جدة عند 32 نقطة في المركز الرابع.