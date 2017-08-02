 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:46 ص
اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، إلى ان غادروه من جهة باب السلسلة.

ولطالما يقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال هذا الشهر شهدت باحات المسجد عشرات عمليات الاقتحام.

ويمارس المستوطنون طقوسا استفزازية تصل إلى حد الاعتداء على المصلين المتواجدين بالمسجد ما قد يدفع لنشوب اشتباكات.

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