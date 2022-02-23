قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إن المشكلة الخاصة بالأزمة الأوكرانية تتعلق بأمن وأمان موسكو، ذاكرا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو وضعوا مسودة اتفاقية حول الدول التي بإمكانها الالتحاق بحلف شمال الأطلسي منذ 15 ديسمبر دون التوصل إلى ضمانات أمنية لروسيا.

وأضاف بوريسينكو، خلال تصريحات خاصة لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية والناتو عليهم الالتزام بعدم انتشار حلف شمال الأطلسي إلى الشرق وعدم نشر قواتهم فيه، في تلك الاتفاقية المبرمة.

وأكد استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة والدول الغربية وإجراء المفاوضات لحل مجموعة من المشكلات كالسيطرة على بعض القواعد الأمريكية وتحكم الناتو في بعض القواعد الروسية والسفن المسلحة، متابعًا: «هذه مشكلات كانت تعاني منها روسيا خلال الفترة الماضية، لكنها أقل أهمية من الأمور التي نرغب بالتفاوض فيها الآن».

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: «نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة».

وأضاف أن «أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا»، متابعًا: «لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح».