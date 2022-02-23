نقيب المأذونين: 88% من حالات الطلاق «خلع أمام المحاكم»

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنّ 88% من نسبة الطلاق تتم عن طريق المحاكم (الخلع).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن هناك من نوعين من الطلاق يتمان أمام المأذون، أحدهما الطلاق البائن الذي يكون باتفاق الزوجين وإصرارهما على ذلك، والآخر طلاق رجعي ويكون في غيبة الزوجة.

وأوضح أن نسبة الطلاق الرجعي أقل كثيرًا من الطلاق البائن، معتبرًا أن الطلاق البائن يكون مقابل عوض، وقد يكون الحصول على المؤخر ونفقة العدة والمتعة وإبراء ذمة الزوج، وهو نوع الطلاق الوحيد الذي يتضمن اتفاقًا بين الاثنين.

وشدّد على ضرورة ألا يكون للأبناء ذنب طلاق الأب والأم، وأن يتم التوافق بينهما تجنبًا لإثارة مشكلات أكبر في المستقبل.

ولفت إلى أن الطلاق الذي يقع في المحاكم (الخلع) يستحوذ على الاهتمام الأكبر، وأن سببه الرئيسي هو قانون الخلع الذي يتيح سرعة كبيرة في تنفيذ الخطأ من قبل الزوجة - يقصد إقدامها على على خلع زوجها - لا سيّما إذا ما كانت مندفعة.