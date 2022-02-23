تعليمات هامة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل لقاء صن داونز

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وطلب موسيماني من اللاعبين التركيز الشديد في إطار الاستعداد لمباراة فريق صن داونز المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس الثلاثاء على فريق مصر المقاصة برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أشاد بأداء لاعبي الفريق خلال مباراة مصر المقاصة انتهت بالفوز ‏برباعية في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن هذه الصفحة انتهت وانطوت بمجرد انتهاء المباراة؛ للتركيز في المباراة المقبلة أمام ‏صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سيواصل استعداده لمباراة صن داونز وسيدخل معسكرا مغلقا ابتداء من غدٍ، الخميس، مشيرا إلى أن الأهلي لديه أربع مباريات في منتهى ‏الأهمية في دور المجموعات من بينها مباراة صن داونز في القاهرة يوم السبت المقبل».‏

وشدد مدير الكرة على أن بطولة دوري أبطال إفريقيا لها دوافع مختلفة هذا الموسم للجيل الحالي، ‏الذي يسعى إلى تحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي، خاصة أن الفوز بالثنائيات في دوري الأبطال سبق وتم ‏تحقيقها من قبل.‏