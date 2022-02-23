 ميدو: الزمالك يرغب في عودة فرجاني ساسي.. واللاعب يرحب - بوابة الشروق
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ميدو: الزمالك يرغب في عودة فرجاني ساسي.. واللاعب يرحب

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 1:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 1:09 ص

كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق، عن اقتراب عودة لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي إلى القلعة البيضاء هي نية ورغبة الطرفين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر "المحور": "على مسؤوليتي التوجه الآن لدى فرجاني ساسي ونادي الزمالك هو عودة اللاعب مرة أخرى".

وأضاف: "ساسي يحب الزمالك، وكلنا شاهدنا مستوى فرجاني مع الدحيل القطري، الزمالك أمر آخر، النجومية والشهرة ولن يستطيع أحد التخلى عنك في منتخب تونس والجماهير تدعمك".

وأردف: "ساسي لاعب كبير وجماهير الزمالك ترغب في عودته، جماهير الزمالك تريد أن ترى ساسي وطارق حامد بجوار بعضهما في منتصف الملعب".

وأتم: "ثنائية ساسي وطارق حامد لن تعوض، الزمالك لو لعب 3 في منتصف الملعب فرجاني وطارق حامد وإمام عاشور، سيملك خط وسط لا يقهر".


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