الصين تنتقد العقوبات الغربية على روسيا

انتقدت الصين العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على روسيا على خلفية اعترافها بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا، مؤكدة أنها لن تحذو حذوهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،هوا تشونينج، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء: "هذه الإجراءات ليست الطريقة الأساسية والفعالة لحل المشاكل، والصين تعارض دائما أي عقوبات غير قانونية أحادية الجانب"، مؤكدة أن الطرفين يجب أن يسعيا للتوصل إلى حل من خلال الحوار والمفاوضات.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، مشيرة إلى أن الشواغل الأمنية المشروعة لأي دولة ينبغي احترامها، كما ينبغي التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.