أبدت البعثة الدبلوماسية الأوكرانية حالة من التجاهل لكلمة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بينما كان الأخير يوجه اتهامات لسلطات كييف.

فبينما كان يتحدث الدبلوماسي الروسي خلال جلسة الأمم المتحدة، الأربعاء، عما أسماه "قصفًا" تشنه السلطات الأوكرانية على مواطنيها ولا تدخل في حوار مباشر مع دونباس، توجهت عدسة الكاميرات إلى الوفد الدبلوماسي الأوكراني لرصد رد فعله على كلمات المبعوث الروسي.

اللقطات أظهرت المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا، وهو يتجاهل كلمة الدبلوماسي الروسي مكتفيًّا بالنظر للأسفل، وعلى يمينه دبلوماسي آخر كان رد فعله أكثر دلالة، عندما ظهر وهو يتصفح هاتفه دون اكتراث بما يقوله مندوب موسكو.

وخلال الجلسة، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنّ اعتراف بلاده بجمهوريتي ودونيتسك هو نتيجة مباشرة لتقويض السلطات الأوكرانية للإجراءات التي اعتمدت عملًا بالقرار 2202.

وأضاف أنّ روسيا التزامت في فبراير 2015 بهذه التسوية وبذلت جهودًا للمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، ونظّمت عددًا من اجتماعات مجلس الأمن، وشاركت في اجتماعات بصيغة النورماندي وناقشت الوضع في شرق أوكرانيا.

وأوضح أن جهود بلاده في هذا الإطار جاءت رغم كونها ليست طرفًا في عملية مينسك، فيما اتهم كييف بأنها تواصل قصف مواطنيها ولا تدخل في حوار مباشر مع دونباس.

وأكّد أن الأسرة الدولية على مدار السنوات الثماني الماضية أصرّت على اتفاقها باتفاقية مينسك لكن وفقًا لتفسيرها الخاص لهذا الاتفاق، ما أدّى إلى تقويض عمل فريق الاتصال.

ولفت إلى أنّ أوكرانيا قوضت الموضوعات السياسية والاقتصادية وأكّدت أنها لن تحترم التزامتها، وقال إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إعادة التأكيد على ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي كان قد نظّمته روسيا، بينما لم يدعُ الغرب أوكرانيا لتنفيذ اتفاق مينسك.

في المقابل، ألقى كلمة أوكرانيا وزير خارجيتها دميتري كوليبا، الذي قال إن اعتراف الرئيس الروسي بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك صفعة للأمم المتحدة، وانسحاب أحادي من اتفاقيات مينسك.

وأضاف كوليبا: "كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا.. اعتراف روسيا بالجمهوريتين لا قيمة له ويعني أنها طرف في الصراع العسكري".

وأوضح أنّ الوقت قصير لردع عدوان روسيا ونريد من الأمم المتحدة إظهار أعمال ملموسة وليس فقط التنديد، وحذر كوليبا من أن بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا ستكون نهاية النظام العالمي.

ونوه كوليبا إلى أن أوكرانيا "تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم وليس لدينا خطط لحيازة أسلحة نووية مرة أخرى"، وطالب أن "تسحب روسيا قواتها من الأراضي الأوكرانية".

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