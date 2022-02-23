إزالة حالات تعدٍ إداري وفوري بأبو الريش والرضوانية وكوم أمبو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، 4 قرارات إزالة إدارية وفورية لمبانٍ حديثة بقرية أبو الريش بمساحة 13 ألفًا و600 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بجانب تنفيذ 2 قرار إزالة بإجمالي 6 حالات إزالة مجمعة، و9 قرارات فورية في المهد، مع إزالة التسويرات، وذلك بنطاق حي جنوب داخل منطقة شرق الرضوانية بمساحة 13 ألفًا و800 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بمساحة 3500 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، وبالتوازي مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بقرية الشطب.