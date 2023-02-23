قوافل مائية للتوعية بترشيد المياه بقرى حياة كريمة بأطفيح

واصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعزيز الأنشطة التوعوية والمجتمعية بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تنفيذ قافلتين مائيتين بقريتي صول ونزلة ترجم، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أطفيح.

وأشار رئيس مياه الجيزة إلى أن الأنشطة شملت حملات توعية وحملات طرق أبواب لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى رفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

فيما شهدت مدينة الصف، عمل استطلاعات لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركة، وتوزيع بروشورات ومطبوعات لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أنه في إطار التعاون المشترك بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، تم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية المائية بمدارس: الشهيد أحمد إبراهيم وأبو بكر الصديق الإبتدائية والشهيد محمود حنفي الابتدائية بالفهميين، وتضمنت ندوات توعوية لحث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وأنشطة وألعاب تفاعلية للطلاب، وتوزيع مطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية المائية للطلاب.