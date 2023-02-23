تعاون ثنائي بين باكستان وأفغانستان لمواجهة المخاطر الإرهابية

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اتفقت باكستان وأفغانستان على التعاون في مواجهة خطر الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب.

وتحدثت وزارة الخارجية الباكستانية في إحاطتها الأسبوعية اليوم الخميس، عن قيادة وزير الدفاع خواجة آصف لوفد رفيع المستوى توجه إلى كابول، حسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وعقد الوفد اجتماعات مع أفراد قيادة الحكومة الأفغانية المؤقتة، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادار آخوند ووزير الدفاع مولوي محمد يعقوب مجاهد.

وذكرت وزارة الخارجية أنه تمت مناقشة التهديد المتنامي للإرهاب في المنطقة، خاصة من قبل حركة طالبان باكستان المحظورة وتنظيم داعش في خراسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، ردا على سؤال بشأن ما ركزت عليه زيارة وزير الدفاع للعاصمة الأفغانية إن المحادثات تمحورت حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وناقش الطرفان جميع جوانب القضية.

ويشار إلى أن حركة طالبان باكستان قتلت حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من أعمال العنف في البلاد.

وتشهد أفغانستان تفجيرات وهجمات بالقنابل واطلاق نار منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس عام 2021، ما أسفر عن العشرات من القتلي والمصابين.

وأعلن تنظيم داعش والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات.