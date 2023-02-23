نواب بالبرلمان المجري يتوجهون إلى السويد وفنلندا قبل المصادقة على انضمامهما للناتو

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يعتزم البرلمان المجري إرسال وفد إلى السويد وفنلندا قبل اتخاذ قرار بشأن انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وطلب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم، من حزبه "فيدس" أن يدعم انضمام الدولتين الواقعتين بشمال أوروبا، وفقا لماتي كوكسيس زعيم كتلة الحزب في البرلمان.

وقال إن الحزب، التي تحظى بأغلبية المقاعد في البرلمان، "منقسمة" بشأن المسألة وتسعى للحصول على المزيد من المعلومات.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان المجر في مناقشة توسع حلف الناتو في الأول من مارس، على أن يتم تحديد وقت في الأسبوع الذي سيبدأ في السادس من مارس لإجراء تصويت.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام للناتو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولابد من موافقة جميع الأعضاء الثلاثين بالناتو على الطلب.

يشار إلى أن طلب السويد بالانضمام للناتو يواجه معارضة من جانب تركيا على خلفية توترات بين البلدين.

وتتهم تركيا السويد بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية، بما في ذلك جماعات كردية متمردة وجماعة يلقي عليها باللوم في الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، وتطالب بتسليمها عدد من الأشخاص.

كما تصاعدت التوترات على خلفية حرق نسخة من القرآن وتعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قدميه في السويد.