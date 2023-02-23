 قيس سعيد: لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية والقانون سيطبق على الجميع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيس سعيد: لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية والقانون سيطبق على الجميع

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 9:24 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 9:24 م

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتم السماح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية وسيطبق القانون على الجميع وسنسير إلى الأمام فلا عوده الى الوراء أبدا.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية التونسي لمناقشة الوضع الأمني العام في البلاد، وذلك وفقاً لما بثته رئاسة الجمهورية التونسية.

وقال قيس سعيد: " نحن نعمل على إنقاذ الدولة التونسية وتمكين الشعب التونسي من حقه في الحياة الكريمة وفي كافة المرافق العمومية وفي وضع حد لشبكات الفساد".

وأشار إلى أن تونس دولة أفريقية وقدمت لأفريقيا الكثير، مؤكدا أنه لن يتم السماح بالمساس بمؤسسات الدولة التونسية وسيطبق القانون على الجميع وعلى أي شخص مقيم بصفة غير قانونية، فهناك دولة ومؤسسات.


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