تقرير: إيران سرّعت وتيرة إرسال أسلحة لحزب الله منذ بداية حرب غزة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إن إيران سرّعت من وتيرة إرسال شحناتها من الأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية عبر سوريا منذ بداية الحرب على غزة.

واتهم كاتس في رسالته إيران بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرباً بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

وأضاف: "على مدى الشهور الماضية، وبينما تخوض إسرائيل صراعاً مسلحاً على جبهات عدة، عكفت إيران على تسريع وتيرة عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله... وتقوم إيران بذلك براً عن طريق الحدود السورية اللبنانية التي يسهل اختراقها وكذلك عبر الجو والبحر، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الشحنات الإيرانية لحزب الله تشمل مكونات أنظمة دفاع جوي وطائرات بدون طيار وأنواعاً مختلفة من الصواريخ، بحسب الصحيفة.