قيادي بالشعب الجمهوري: رأس الحكمة تبشر بانفراجة حقيقية وتعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إبرام مصر صفقة مدينة الحكمة مع شقيقتها الإمارات، يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة محليا وأجنبيا لدعم الاقتصاد المصري دعما متنوعا ومختلفا في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة العمرانية والسياحية.

وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والعمل على علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتبشر بانفراجة حقيقية في أزمة النقد الأجنبي، إذ توفر سيولة نقدية من العملة الصعبة، وكذلك توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، خاصة من أبناء المناطق الساحلية.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن نجاح هذه الصفقة الكبيرة سيسهم في ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، (منها 11 مليار دولار تنازل الإمارات عن ودائعها فى البنك المركزى المصرى)، والثانية 20 مليار دولار، على دفعات وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، كعائد مستمر يدخل خزانة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وثمّن رزق، نجاح الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة المصرية، فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدا أن إعلان تفاصيل هذه الصفقة قطع الشك والطريق على مصادر الشائعات والمتربصين بالتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية وليست صفقة لبيع الأصول.