مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات

أعلن القائمون على تنظيم الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي تنطلق 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 5 مارس المقبل.

تضم لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام التسجيلية كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية الشاعر والسينمائي أحمد الملا من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس من مصر، المخرجة أميكو ستوك من صربيا، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا من إيطاليا.

وتضم لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك المخرج دانيال كوتر من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الأفلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر والدكتورة هندة حوالة من تونس.

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة الدكتور محمد شفيق من مصر، رئيسا وعضوية منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تضم الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر