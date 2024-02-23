اتفاق بريطاني أوروبي على إيقاف عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي

تعتزم المملكة المتحدة توقيع اتفاق جديد مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وذلك في إطار جهود لندن الرامية للحيلولة دون عبور القوارب الصغيرة، القنال الإنجليزي.

وسيشهد الاتفاق مع "فرونتكس"، تعزيز التعاون بشكل وثيق بين قوات حرس الحدود البريطانية ونظرائها الأوروبية، لاسيما تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في التدريب والتكنولوجيا والعمليات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

ويعتزم وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، استقبال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، في لندن في وقت لاحق من يوم الجمعة، لحضور مراسم توقيع الاتفاق، من جانب مسئولين من فرونتكس وقوات الحدود البريطانية.

وقال كليفرلي: إن "الحكومة لديها خطة للتغلب على عصابات التهريب وإنهاء إساءة استخدام نظام اللجوء لدينا ووقف القوارب".

وتابع بالقول إن "جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر، يمثلان تحديا عالميا يتطلب حلولاً وطموحات مشتركة. ويعد الاتفاق التاريخي بين المملكة المتحدة و"فرونتكس" بمثابة خطوة حاسمة أخرى للتصدي للهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا ووقف القوارب".

ويعد هذا الاتفاق هو الأحدث في خضم سلسلة من الاتفاقات البريطانية الأوروبية، بما في ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا بين بريطانيا وفرنسا العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين.