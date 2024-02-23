زيلينسكي لزعيم مجلس الشيوخ الأمريكي شومر: المساعدة الأمريكية أمر جوهري

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وأكد على مدى أهمية المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار لأوكرانيا، التي يعرقلها مجلس النواب الأمريكي، بالنسبة لبلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو اليوم الجمعة حول اجتماعه مع الديمقراطي شومر والوفد المرافق له في لفيف: "هذه الحزمة ليست عادية، إنها ذات أهمية أساسية لدفاعنا، سواء من حيث محتواها أو الإشارة التي ترسلها هذه الحزمة إلى العالم بشأن الدعم أوعدمه".

وأضاف: "لا ينبغي للديمقراطيات أن تنسحب من العملية التاريخية - من عملية الدفاع عن جميع القيم التي حددت عالمنا الحديث".

وكان قد تم تمرير حزمة المساعدات في مجلس الشيوخ لكنها عالقة في مجلس النواب لأن دونالد ترامب، الرئيس السابق وصاحب النفوذ في الحزب الجمهوري، لا يريد تمريرها.