ينطلق مساء اليوم، حفل افتتاح النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال، وتشهد هذه الدورة حضور مجموعة من نجوم الفن، وتقدم المطربة ياسمين علي الفقرة الغنائية خلال الحفل وتطرب الحضور بمجموعة من أغانيها، كما تقدم أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم؛ داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفنى على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلوانى.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي؛ «أنا لحبيبى»، و«19 ب»، و«بيت الروبى»، و«وش في وش»، و«ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، و«أنف وثلاث عيون».

ويكرم مهرجان المركز الكاثوليكي في نسخته الـ72 مجموعة من الفنانين والإعلاميين، حيث تذهب جائزة الريادة الفنية لكل من الفنانة ماجدة زكي وهالة صدقي، والفنان أحمد فؤاد سليم وسامح الصريطي، ويحصل المخرج شريف عرفة على جائزة المركز الخاصة.

ويحصل الفنان ناجي سعد على جائزة «فريد المزاوى»، وتذهب جائزة «الأب يوسف مظلوم» للفنان جميل برسوم، ويتم منح الإعلامي عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي، وتذهب جوائز الإبداع الفني لكل من الفنان عماد رشاد والمؤلف عبدالرحيم كمال والمايسترو نادر عباسي ومدير التصوير أحمد المرسى.

ويمنح المركز الكاثوليكي في دورته الـ72 جوائز للأعمال الدر امية، وتحصل الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، كما يحصل الفنان خالد النبوى على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل «رسالة الإمام»، كما الفنان دياب على نفس الجائزة عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، ويمنح المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنان طه دسوقي.