أليانز الألمانية للتأمين والخدمات المالية تعيد شراء أسهم بقيمة مليار يورو

أعلنت شركة أليانز الألمانية الكبرى للتأمين والخدمات المالية عزمها إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار يورو (08ر1 مليار دولار)، اعتبارا من مارس 2024.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس إنه سيتم الانتهاء من برنامج إعادة شراء الأسهم بحلول 31 ديسمبر 2024 على أقصى تقدير.

وأوضحت أليانز أنها قررت كذلك تعديل سياسة توزيع الأرباح على الأسهم. وسوف تزيد المدفوعات المنتظمة من 50% إلى 60% من صافي دخل المجموعة الذي يعود للمساهمين، بعد تعديل البنود الاستثنائية والمتقلبة.

واقترح مجلس إدارة الشركة زيادة توزيعات الأرباح إلى 80ر13 يورو على كل سهم للسنة المالية 2023، مقابل 40ر11 يورو للسهم في السنة المالية السابقة عليها.