إحدى ضحايا FBC تروي تفاصيل النصب عليها: أعداد خيالية اشتركت في المنصة

روت سيدة تُدعى نانسي من محافظة المنيا، إحدى ضحايا منصة FBC الإلكترونية للربح عبر الإنترنت، وهي منصة متهمة بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية كبيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنها اشتركت في المنصة بناء على نصيحة من أحد الأشخاص الذي كان مصدر ثقة بالنسبة لها.

وأضافت أنها اشتركت بقيمة 11 ألفًا و200 جنيه، لكنها لم تسحب أي أموال من المنصة، لافتة إلى أنها تعرف أعدادًا تفوق الخيال من المشتركين فيها.

وأوضحت أن هناك من اقترض أموالًا وهناك من باع مقتنياته من الذهب من أجل الاشتراك في المنصة، لافتة إلى أن الكثيرين اشتركوا بكل ما يملكون لتدبير دخل شهري وألزموا أنفسهم بأقساط كبيرة.

وأفادت بأن هناك من حصل على أموال بالفعل من المنصة، موضحة أن عملية التحويل كانت تتم من خلال إجراء إيداع أموال في محافظ إلكترونية يدشنها المشتركون في المنصة.

ونوهت بأنهم حاولوا سحب الأموال يوم الخميس الماضي، لكن قد تم إبلاغهم بأن هناك معالجة بنكية تحدث لتحويل الأمموال، لكن شيئًا لم يحدث.

ومنصة FBC، متهمة بالنصب على عشرات الآلاف حول العالم بمليارات الدولارات، علمًا بأن مصريين من ضمن الضحايا.

وتقوم الفكرة على منح العميل أموالًا مقابل مشاهدة فيديوهات على موقع يوتيوب، وتم إيهام المودعين أن أموالهم سوف تعود لهم أضعافًا.