تحدث نادر السيد نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الإستشارية بالقلعة البيضاء، عن إمكانية تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايك من ناديه سانت إيتيان الفرنسي.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: محمود بنتايك يلعب بكل قوته وبدون حسابات ولديه روح عالية، وهذا ما يعجبني فيه، وأتمنى أن يُفعل الزمالك بند الشراء إن كان الأمر يتناسب مع خزينة النادي.

وتابع نادر السيد: على المستوى الشخصي أتمنى أن يُفعل الزمالك بند شراء بنتايك لأنه لاعب مميز، لكن لا أعلم هل يتحمل النادي أن يضم اللاعب بسبب الأمور المادية.

وواصل السيد: ما المشكلة أن يذهب بنتايك للأهلي أو لأي نادي، ولماذا دائما يصنع البعض عفريتا من الأهلي للزمالك وعفريتا من الزمالك للأهلي، والأهلي بالأساس لديه علي معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

واختتم نجم الزمالك السابق: دائما ما يتحمل حارس المرمى جزءا من الهدف، وأين كان المدافعين في كرة هدف الزمالك حتى يتحمل الشناوي كامل الهدف، وليس من الضروري أن نضع كبش فداء لكل شيء.