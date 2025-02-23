أقام حزب الله اللبناني مراسم تشييع، اليوم الأحد، لأمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية جنوب العاصمة بيروت، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف الذين توافدوا منذ ساعات الفجر لحضور المراسم.

وبدأت مراسم التشييع رسميًا عند الساعة الواحدة ظهرًا، بتوقيت العاصمة اللبنانية، بتلاوة جماعية للقرآن الكريم، وتلاها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم إلقاء مجموعة من الكلمات الرسمية لكل من الأمين العام للحزب، وممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ونستعرض لكم في «الشروق» أبرز اللقطات التي شهدتها المراسم:

مشاركة حمدين صباحي وخالد يوسف

أظهرت لقطات حية في بداية المراسم مشاركة السياسي البارز حمدين صباحي، في المراسم وذلك أثناء حديثه مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري بلبنان الدكتور أسامة سعد.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ حمدين، وخلفه المخرج خالد يوسف، الذي قال سابقًا عن اغتيال نصر الله: «لم أكن أتصور أن حدثا يجعل دموعي تنهمر بحرقة».



رسائل إسرائيلية جوا

وبالتزامن مع بدء مراسم التشييع، حلقت 4 طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في بيروت، وأثار هدير الطائرات المرتفع الرعب في العاصمة، لاسيما أنها شوهدت بالعين المجردة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مجموعة صور للمقاتلات الحربية التي حلّقت خلال مراسم التشييع.

عشرات الآلاف يلتفون حول جثماني نصر الله وصفي الدين

في موكب مهيب وسط حشود من عشرات آلاف المشاركين، حُمل نعش نصر الله وصفي الدين في مركبة مكشوفة محاطة بالزجاج، سارت وسط الحشود.

وهتف المشاركون بـ«لبيك نصر الله»، و«الموت لإسرائيل» و«الموت لأمريكا»، وتوشّحوا بالسواد حاملين رايات الحزب والعلم اللبناني وصور القيادين الراحلين.

نعيم قاسم يتوعد: المقاومة مستمرة وموتوا بغيظكم

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، على التساؤلات المتداولة بشأن مستقبل المقاومة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته بيروت مع إسرائيل.

وأضاف خلال مراسم تشييع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الأحد: «لا يا حبيبي المقاومة ما خلصت، المقاومة مستمرة بحضورها وجاهزيتها، المقاومة إيمان وحق لا يستطيع أحد أن ينزع هذا الإيمان ولا يمكن لأحد أن يسلبنا هذا الحق»، بحسب تعبيره.

وقال: «تلك المقاومة حياة الشعوب الحرة للتحرير، تكتب بالدماء ولا تحتاج إلى الحبر على الورق، وتثبت بالتضحية ولا يثنيها من يعارضها، وتقتلع المحتل ولو بعد حين، موتوا بغيظكم المقاومة باقية وقوية ومستمرة».

ظهور لـ«درع السيد» ونجل نصر الله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمرافق نصر الله الشخصي حسين خليل، المعروف باسم «أبو علي خليل».

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، ظهر «أبو علي» طوال فترة التشييع بجوار نعش نصرالله، مرافقاً إياه حتى مرقده الأخير. وهو الذي وُصف بلقب «درع السيد».

كما نشر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، مساء اليوم الأحد، صورًا تجمعه بمحمد مهدي نصر الله، نجل الأمين العام الأسبق لحزب الله.