الأورمان: توزيع 750 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن توزيع 750 ألف كرتونة مواد غذائية بأنواعها على جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، أن التوزيع سيغطي جميع المحافظات من أسوان إلى مطروح وحتى حلايب وشلاتين.

ووجه الشكر إلى جميع المصريين الذين ساهموا في التبرعات لإعداد وتجهيز المساعدات، مؤكدا أن الجمعية تتلقى تبرعات من المصريين في كل دول العالم لدعم توزيع الكراتين الغذائية.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي قد أعلن عن تقديم 11 مليون وجبة إفطار وسحور، لضمان طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.